Gazzetta - Kessie salta la preparazione, ma dal Milan si dicono tranquilli

Franck Kessie salterà la preparazione con il Milan per partecipare alle Olimpiadi con la Costa d’Avorio, ma dal club si dicono tranquilli. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’ivoriano salterà il raduno dell’8 luglio e i primi allenamenti per poi aggregarsi al resto della squadra successivamente, al rientro dal Giappone. Ovviamente, il giocatore non aggiungerà altre ferie al periodo di vacanza di cui ha goduto fin qui.