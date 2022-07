Gazzetta - Kjaer, possibile esordio contro il Wolfsberger

MilanNews.it

Come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, il ritiro del Milan in Villach è già iniziato. Prima sessione di allenamento a porte chiuse, mentre domani sarà aperto al pubblico. Pioli ritrova Bakayoko, rimasto a riposo per un problema al ginocchio, mentre Origi raggiungerà i compagni in Austria. Possibile prima chance per Kjaer nell'amichevole contro il Wolfsberger dopo il brutto infortunio a metà campionato scorso.