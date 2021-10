Gazzetta - La Fifa ferma il Var, non Cakir: arbitrerà Germania-Romania

Cakir torna subito ad arbitrare un match internazionale (Germania-Romania) dopo le polemiche per la direzione di Milan-Atletico Madrid. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per i match di qualificazione al prossimo Mondiale, le designazioni arbitrali spettano alla Fifa e non alla Uefa. Il turco Cakir, dunque, ci sarà, mentre è stato “fermato” Abdulkadir Bitigen, il Var che non aveva richiamato l’arbitro al monitor sul rigore inesistente assegnato nel recupero all’Atletico.