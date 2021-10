Gazzetta - La Juve pensa a Romagnoli per il dopo-Chiellini

La Juventus è alla ricerca di un nuovo difensore che possa sostituire Giorgio Chiellini quando si ritirerà e un nuovo che piace molto in casa bianconera è quello di Alessio Romagnoli, il quale è in scadenza di contratto con il Milan e quindi in estate potrebbe trasferirsi a parametro zero. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che a breve è in programma un incontro a Casa Milan tra i giocatore e la dirigenza rossonera per vedere se è possibile trovare un accordo per il rinnovo.