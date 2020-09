Gazzetta - La Roma rischia lo 0-3 a tavolino col Verona: ecco il motivo

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Roma potrebbe perdere a tavolino (per 3-0) il match contro l'Hellas Verona, terminato in campo per 0-0. Il motivo? Secondo la Rosea, da regolamento, Amadou Diawara non avrebbe potuto scendere in campo, in quanto nella lista ufficiale dei 25 giocatori consegnata dalla Roma (come ogni altro club), ad inizio stagione, è stato inserito nella lista degli Under 22 e non tra gli “Over”.