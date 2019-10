Gazzetta - Le molte anime del nuovo Milan

Nel Milan di questi tempi ci sono dissonanze notevoli, mondi che si parlano e altri che si comprendono un po’ meno. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport alla luce delle recenti dichiarazioni di Maldini. Il fondo Elliott - si legge - garantisce stabilità, ma per ovvi motivi parla una lingua molto diversa da quella del campo. Paolo ha rotto gli indugi: l’espressione "mercato a zero" definisce una certa insoddisfazione. Dalla proprietà, però, neppure una parola. Lo staff tecnico ha piena libertà sul mercato, ma il budget è limitato. Ad esempio sono mancati i soldi per il giocatore di esperienza ritenuto necessario per un gruppo giovane. Elliott fa i conti, e li sa fare bene. Maldini e Boban, però, non vogliono aspettare in eterno.