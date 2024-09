Gazzetta - Maignan KO. Para Torriani che si "prenota" per l'Inter

Nella serataccia del Milan c'è anche uno sliding door: mentre tutti festeggiano ed abbracciano Pulisic per il gol del momentaneo vantaggio rossonero, dall'altra parte del campo Mike Maignan richiama l'attenzione dei medici accasciandosi al suolo toccandosi i muscoli delle cosce. Dopo un breve check il portiere francese decide di stringere i denti e rimanere in campo, non sapendo che quello sarà solo il primo dei tanti imprevisti della serata che lo vedranno protagonista.

Lungo il corso del primo tempo l'estremo difensore rossonero obbliga a fermare il gioco in altre due occasioni, salvo poi alzare bandiera bianca nel secondo tempo dopo un brutto scontro con Jota ed il compagno Tomori. L'uscita in lacrime ha attivato un campanello d'allarme in tutti i tifosi del Milan, che purtroppo hanno già assistito a scene del genere dal 2021 ad oggi.

Al posto di Maignan, complice l'assenza di Sportiello (anche lui infortunato), ha esordito il giovane 19enne Lorenzo Torriani, protagonista nella tournée negli States del Milan, che fra le altre cose avrebbe anche già prenotato un posto da titolare nel derby contro l'Inter scrive La Gazzetta dello Sport, in attesa ovviamente degli esami ai quali verrà sottoposto in mattinata il portiere francese.