Gazzetta - Milan, Bennacer, Mandzukic e Calhanoglu potrebbero recuperare per il Napoli. Ibra, rientro a San Siro contro lo United?

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport in merito agli infortunati rossoneri, mentre Tonali, Theo Hernandez e Rebic dovrebbe essere regolarmente tra i convocati di Pioli per la trasferta di Manchester di giovedì, oggi verranno rivalutate le condizioni di Bennacer, Mandzukic e Calhanoglu: a Milanello si augurano di riaverli a disposizione per il match casalingo di campionato di domenica prossimo contro il Napoli. Bisognerà attendere invece qualche giorno in più per rivedere in campo Zlatan Ibrahimovic, magari per il match di ritorno degli ottavi di Europa League contro lo United a San Siro (giovedì 18 marzo).