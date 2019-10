Nella giornata di oggi, Ismael Bennacer tornerà a Milanello dopo l'impegno con l'Algeria e così avrà il primo contatto con il nuovo tecnico Stefano Pioli. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'ex Empoli è stato acquistato per fare il regista, ma in passato ha giocato anche da mezzala e quindi non è escluso che qualche volta venga utilizzato pure in quel ruolo.