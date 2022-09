Gazzetta - Milan, capitolo rinnovi: i più complessi restano Bennacer e soprattutto Leao

MilanNews.it

In merito ai rinnovi in casa rossonera, il Milan ne ha già chiusi diversi (Krunic, Theo, Tomori, Pobega, Ibra, oltre ovviamente a Maldini e Massara) e ha breve dovrebbe formalizzare anche quelli di Tonali e Kalulu. Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, i capitoli più complessi restano Bennacer e soprattutto Leao.