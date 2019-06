Gazzetta - Milan, Champions e sponsor per aumentare i ricavi

Domani il Milan chiuderà il bilancio 2018-19 e le stime parlano di un passivo che si aggira tra gli 80 e i 100 milioni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il deficit ereditato da Mister Li è stato sì ridotto, ma la strada è ancora lunga. Il fondo Elliott si è mosso per risanare i conti versando tra agosto e settembre scorsi 170.5 milioni nelle casse del club, ma Paul Singer non è un mecenate disposto a immettere liquidità all’infinito. Servono ricavi affinché possano crescere i fatturati e il Milan torni a essere appetibile per una cessione. Le plusvalenze sono sempre necessarie, così come la costruzione di uno stadio di proprietà. Sarà inoltre cruciale accelerare sui ricavi commerciali. Poi, come sempre, la palla passerà a Giampaolo e alla squadra, che devono centrare la qualificazione in Champions.