All'indomani della sconfitta casalinga per 3-0 contro il Lille, La Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Milan, che serataccia". Dopo 24 partite, si è conclusa la striscia di imbattibilità dei rossoneri che hanno perso anche il primo posto in classifica nel girone di Europa League. Serata no del Diavolo che è apparso piuttosto giù di tono.