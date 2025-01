Gazzetta - Milan, da quando c'è Conceiçao prova del peso ogni mattina e vietato lasciare Milanello prima delle 14

vedi letture

Da quanto è arrivato al Milan, una delle prime richieste di Sergio Conceiçao ai suoi nuovi giocatori è stata massima serietà, applicazione e professionalità dentro e fuori dal campo. Un esempio? Come racconta l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, tutti i calciatori rossoneri vengono pesati ogni giorno prima di colazione. La forma fisica e l'alimentazione sono i requisiti minimi per un atleta d'alto livello, perciò gli sgarri non sono tollerati. Un'altra regola messa da Conceiçao è che i giocatori non possono abbandonare il centro sportivo milanista prima delle 14 anche se si allenano la mattina e non è prevista la doppia seduta.

