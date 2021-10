Gazzetta: "Milan, dal nodo Kessie allo stadio: quante sfide per Gazidis"

La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna fa il punto della situazione in casa Milan. Gazidis sta meglio e sarà in Italia nei prossimi giorni, ma ha tante sfide davanti a sé. La prima è quella che riguarda il rinnovo di Kessie con l'agente del giocatore che ha sottolineato la distanza attuale tra le parti. Non c'è chiusura dei rossoneri, ma il club non intende andare oltre i 6 milioni più bonus offerti per il rinnovo. L'a.d. discuterà inoltre nei prossimi vertici con Elliott degli eventuali correttivi nel mercato di gennaio. Non c'è un budget predefinito con misura ed equilibrio, secondo la filosofia del club. Un altro tema da affrontare è il rinnovo di Pioli, in scadenza a giugno, visto che c'è una clausola unilaterale per il Milan. E' probabile che le parti si siedano presto a trattare un prolungamento per adeguare lo stipendio attuale di 2 milioni. Infine resta centrale nella politica rossonera lo stadio: la proprietà lo considera un asset di grandissima importanza strategica. Si attende il via libera del Comune di Milano per procedere con il progetto esecutivo.