Gazzetta - Milan, delusione Theo: è entrato come se fosse stato obbligato a farlo

vedi letture

Dopo gli zero minuti giocati contro il Genoa, Theo Hernandez è tornato in campo ieri sera a Verona contro l'Hellas: il francese, che aveva iniziato la gara dalla panchina , è entrato in campo durante il primo tempo per sostituire l'infortunato Rafael Leao. Il terzino milanista ha però deluso parecchio: "Theo è entrato come se fosse stato obbligato a farlo: distratto, perennemente in ritardo, scollegato dal clima della partita. Davvero crede che sia questo il modo giusto di reagire alla panchina?" scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport.

Questo il tabellino di Hellas Verona-Milan 0-1, gara valevole per la diciassettesima giornata di Serie A 2024/2025:

HELLAS VERONA-MILAN 0-1

Marcatori: 11' st Reijnders (M)

HELLAS VERONA (3-5-1-1): Montipò; Dawidowicz (1' st Daniliuc), Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane (35' st Tengstedt), Duda, Kastanos (15' st Serdar), Lazovic (28' st Mosquera); Suslov; Sarr (1' st Livramento). A disp.: Perilli, Magro, Faraoni, Bradaric, Dani Silva, Magnani, Alidou, Cisse, Corradi All. Paolo Zanetti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Royal (43' st Tomori), Gabbia, Thiaw, Jimenez; Terracciano, Fofana; Chukwueze (25' st Calabria), Reijnders, Leao (32' pt Theo Hernandez); Abraham. A disp.: Sportiello, Raveyre, Pavlovic, Liberali, Zeroli, Camarda. All. Paulo Fonseca.

Arbitro: Livio Marinelli della sezione di Tivoli

Recupero: 4' 1T; 5' 2T

Ammoniti: 25' pt Emerson Royal (M), 35' pt Dawidowicz (HV)

Note: 45' +1 st espulso Sogliano, ds Verona