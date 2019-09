Gazzetta - Milan, Elliott fin qui ha investito oltre 370 milioni

Milan-Inter è anche Elliott contro Suning. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ai tifosi rossoneri interessa quanto denaro è stato investito nelle casse del club. Dall’aprile 2017 il fondo americano ha investito più di 370 milioni di euro. La somma comprende il prestito iniziale in favore di Mister Li e del Milan, altri 32 milioni (investiti al posto e per conto di Yonghong) e i soldi di gestione utilizzati fin qui. L’ultimo esercizio si è chiuso a giugno 2019 con un rosso intorno ai 90 milioni di euro: un passivo pesante ma in miglioramento rispetto al -126 precedente. L’obiettivo finale è aumentare il fatturato e creare valore