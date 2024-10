Gazzetta - Milan, Gabbia sta meglio ma contro il Club Brugge dovrebbe partire dalla panchina

Matteo Gabbia ha saltato il match di sabato in campionato contro l'Udinese per un leggero fastidio muscolare. Il difensore centrale italiano sta meglio e dovrebbe far parte regolarmente della lista dei convocati di Paulo Fonseca per la sfida di Champions League di domani sera a San Siro contro il Club Brugge, ma dovrebbe comunque partire inizialmente dalla panchina. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.

DOVE VEDERE MILAN-CLUB BRUGGE

Data: martedì 22 ottobre 2024

Ore: 18.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Sky Sport, Now Tv

Web: MilanNews.it