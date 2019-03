Gazzetta - Milan, Gattuso corre "alla Allegri"

Dopo aver rischiato nei mesi scorsi l'esonero in seguito all'eliminazione dall'Europa League, ora Rino Gattuso è diventato una certezza del Milan e dietro l'ottimo rendimento dei rossoneri ci sono sicuramente grandi meriti del tecnico milanista, il qualle sta correndo "alla Allegri": come spiega La Gazzetta dello Sport, infatti, dopo Allegri a maggio 2013, nessuno sulla panchina del Diavolo era stato così in alto (terzo) in classifica in Serie A, così come l'ultimo allenatore rossonero ad aver vinto almeno il 50% delle prime 50 partite di campionato era stato proprio il livornese.