Gazzetta - Milan, Gattuso insegue la sua prima

Pareva in bilico, invece domani si giocherà un trofeo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Gattuso ha definito la finale di Supercoppa con la Juve una montagna da scalare. E a chi gli chiedeva le sensazioni nel pensare che questo potrebbe essere il suo primo titolo da allenatore, ha risposto che non ci pensava. Una cosa è certa: Rino è ancora al Milan, nonostante fossero in molti a sostenere che non avrebbe visto il 2019... sportivamente parlando, s’intende.