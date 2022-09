Gazzetta - Milan, Gerry Cardinale dopo il derby: "Pazzesco"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

È stata una serata di festa per tutti i tifosi del Milan dopo la vittoria contro l'Inter nel derby di campionato, ma lo è stata anche e soprattutto per Gerry Cardinale, nuovo proprietario del club insieme a RedBird subito rimasto colpito dall'atmosfera della stracittadina. Dopo la gara Cardinale non ha rilasciato dichiarazioni, ha preferito lasciare i riflettori alla squadra, ma chi ha potuto incrociarlo brevemente in tribuna ha ricevuto un breve ma inequivocabile commento in italiano: "Pazzesco". Il clima, oltre al risultato, deve averlo proprio lasciato a bocca aperta. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.