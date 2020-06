Gazzetta - Milan, i dieci giorni della verità

I dieci giorni della verità per il Milan. Lo scrive La Gazzetta dello Sport parlando dei rossoneri in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Juventus. La squadra di Pioli riparte da uno "Stadium" deserto, e già questo potrebbe essere un vantaggio. Il Milan cerca sprazzi di fiducia dentro se stesso: dieci giorni per preparare l’assalto alla Juve, due mesi per tornare in Europa, sottolinea la rosea.