Gazzetta - Milan, i rossoneri premono per il rinnovo di Kessie

In queste settimana si parla molto dei rinnovi di Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic vhe sono in scadenza il prossimo 30 giugno, ma c'è un altro porlungamento su cui sta già lavorando la dirigenza milanista: si tratta di quello di Franck Kessie. Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, il Milan preme per il rinnovo del centrocampista ivoriano che un anno fa sembrava non interessare più di tanto. Ora però le cose sono cambiate, Kessie è diventato un pilastro fondamentale per i rossoneri che per questo puntano a blindarlo il prima possibile (è in scadenza nel 2022).