Gazzetta - Milan, Ibra corre verso il ritorno in campo: i possibili scenari

Zlatan Ibrahimovic, che lo scorso 18 giugno è stato operato al ginocchio, sta finalmente meglio e da due giorni ha ripreso ad allenarsi in gruppo. Dopo così tanto tempo ai box, lo svedese non potrà essere subito al 100% della forma, ma la positività al Covid di Olivier Giroud lo costringerà ad affrettare un po' i tempi del rientro in campo. Secondo La Gazzetta dello Sport, ci sono due scenari possibili: o brucia le tappe e gioca titolare già contro la Lazio oppure l'ipotesi più logica è che giochi uno spezzone di partita contro i biancocelesti e poi parta dal primo minuto contro il Liverpool in Champions League.