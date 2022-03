Gazzetta - Milan, ieri Giroud non si è allenato in gruppo ma sarà il in campo con l'Empoli

MilanNews.it

Domenica sera contro il Napoli, Olivier Giroud ha dovuto abbandonare il campo intorno al 68' a causa di una leggera distorsione alla caviglia destra. Nella giornata di ieri, l'attaccante francese non si è allenato in gruppo, ma non a causa di questo problema fisico, bensì per il taglio all'altra caviglia, rimediato sempre domenica in uno scontro di gioco con Koulibaly. A riportarlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che riferisce anche che non si tratta di un infortunio che preoccupa lo staff medico milanista e che l'ex Chelsea sarà quindi regolarmente in campo nel match contro l'Empoli.