Gazzetta - Milan, il recupero di Kjaer per il Frosinone è difficile ma non impossibile

Continuerà ancora per qualche settimana l'emergenza in difesa del Milan visti i gravi infortuni che hanno colpito Kalulu, Pellegrino e Thiaw. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, gli unici centrali che saranno sicuramente a disposizione di Stefano Pioli sabato contro il Frosinone saranno Fikayo Tomori e il giovane Jan-Carlo Simic, che verrà aggregato dalla Primavera.

C'è però una piccola speranza di rivedere tra i convocati Simon Kjaer, out da un mese e mezzo per un problema muscolare: il recupero del difensore danese, che non gioca una partita ufficiale da diverse settimane e quindi non potrà comunque partire dal primo minuto, è difficile, ma non impossibile. Gli allenamenti di oggi e domani diranno qualcosa in più sull'eventuale presenza di Kjaer.