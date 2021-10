Gazzetta - Milan, la carica di Ibra: lo svedese spinge la squadra a credere ancora negli ottavi

Zlatan Ibrahimovic, entrato in campo nella ripresa nella sfida di ieri contro il Porto, crede ancora negli ottavi di Champions League, nonostante le tre sconfitte raccolte dal Milan nelle prime tre partite: "È stata la nostra peggior partita. Non meritavamo di fare punti, ma siamo ancora in gioco e io resto fiducioso. Non è cascato il mondo. Crediamoci, guai a mollare" le parole nel post-partita dell'attaccante svedese riportate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport.