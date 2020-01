Gazzetta - Milan, la probabile formazione contro l'Udinese: Begovic verso il debutto, in difesa Conti e Kjaer

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina riporta la probabile formazione del Milan per il match di domenica contro l'Udinese: in porta, con Gigio Donnarumma ancora ai box, ci potrebbe essere l'esordio in rossonero di Begovic, mentre a destra spazio per Conti al posto dell'infortunato Calabria. In avanti, confermata la coppia Ibrahimovic-Leao. Questo, dunque, il probabile undici milanista: (4-4-2) Begovic; Conti, Kajer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao.