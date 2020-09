Gazzetta - Milan, la probabile formazione contro lo Shamrock Rovers

Nell'edizione odierna in edicola, la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla possibile formazione del Milan che giovedì sera affronterà lo Shamrock Rovers. I rossoneri, in particolare, potrebbero scendere in campo con Donnarumma in porta. Davanti a lui Calabria, Gabbia, Kjaer e Theo. A centrocampo confermata la coppia composta da Bennacer e Kessiè mentre la trequarti dovrebbe essere formata da Saelemaekers, Calhanoglu e Castillejo. Davanti, se non dovesse avere ricadute, l'insostituibile Ibrahimovic. In caso di forfait dello svedese, spazio a Colombo.