Gazzetta: "Milan, la strategia di Pioli per partire bene. E De Ketelaere va già in gol"

Il Milan di Stefano Pioli continua ad avere delle certezze. Come riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, Giroud inquadra ancora la porta come nelle sfide scudetto dello scorso campionato e Theo Hernandez è già lanciato. Il tecnico e lo staff hanno lavorato in modo morbido la prima settimana con chi rientrava dalle vacanze per poi schiacciare il piede sull'acceleratore ed iniziare con i doppi allenamenti in quelle successive. Ieri è stata la prima seduta per Charles De Ketelaere con i nuovi compagni ed il belga ha segnato il suo primo gol con la maglia del Diavolo in partitella. Negli ultimi 10 giorni in Belgio si è allenato, ma senza forzare e quindi anche il suo inserimento sarà graduale. L'ex Bruges partirà da trequartista e sarà adattabile sull'esterno, per questo il club non è intervenuto con un altro innesto sulla fascia.