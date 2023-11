Gazzetta - Milan, le condizioni di Kjaer: ecco come sta il danese

Tra i giocatori rossoneri ai box per infortunio c'è orma da diverse settimane anche Simon Kjaer. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega questa mattina che il danese si era fermato il giorno di Napoli-Milan per un affaticamento muscolare, anche se gli esami successivi avevano evidenziato un piccola lesione. Il difensore rossonero ha risolto questo problema in una ventina di giorni, ma, una volta iniziata la fase di riatletizzazione, il recupero del danese ha subìto un rallentamento, legato a una risposta muscolare non ancora ideale. In pratica Kjaer non è ancora pronto per aumentare i carichi di lavoro e a tornare a lavorare in gruppo.

Le sue condizioni sono comunque in miglioramento, tanto che a Milanello c'è un piccola speranza di rivederlo tra i convocati di Pioli per la sfida di sabato contro il Frosinone: il recupero del danese è difficile, ma non impossibile. Sarebbe un recupero importante per il Milan visti i tanti, anzi troppi, infortuni che stanno colpendo il reparto (fuori a lungo Kalulu, Pellegrino e Thiaw).