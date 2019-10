Contro la Spal, mister Pioli dovrebbe affidarsi a Piatek, lasciando in panchina Leao. I match contro Lecce e Roma - scrive La Gazzetta dello Sport - hanno emesso il loro verdetto, di certo non inappellabile ma piuttosto perentorio: il portoghese è bello da vedere e ha numeri per sfondare, ma per adesso rimane un progetto di campione. Il Milan di oggi ha ben altre esigenze.