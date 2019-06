Gazzetta - Milan, oggi (al massimo domani) l’annuncio di Boban

Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’ufficialità di Boban e Maldini. I dubbi su Zvone sono stati spazzati via dai suoi blitz milanesi. Sono stati giorni delicati per il croato - osserva La Gazzetta dello Sport - il quale, mentre iniziava a rimettere piede dentro il Milan, doveva concludere nel modo più indolore possibile il rapporto con la Fifa e con Infantino. Il fatto che oggi - o domani al più tardi - possa arrivare l’annuncio, significa che Boban ha praticamente risolto il rapporto con Zurigo per tornare in rossonero.