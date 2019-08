Dopo la firma del contratto con il Milan, Leo Duarte è tornato in Brasile per sbrigare le ultime pratiche burocratiche. Il neo acquisto milanista è atteso oggi a Milano e non è escluso che domani voli in Kosovo insieme al resto della squadra rossonera per l'amichevole contro il Feronikeli. Lo riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport.