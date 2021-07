Gazzetta - Milan, per Bakayoko i tempi saranno molto lunghi

Tra gli obbiettivi accostati al Milan come possibile rinforzo per il centrocampo figura anche il nome di Bakayoko. L'ex centrocampista rossonero, dopo l'esperienza al Napoli, è tornato al Chelsea ma dovrebbe ripartire già in questa sessione. Il francese ha espresso la sua preferenza al Milan ma nonostante le volontà di due tra le tre parti coinvolte, la trattativa dovrebbe essere lunga e entrare nel vivo a fine estate. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.