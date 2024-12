Gazzetta - Milan, per Loftus-Cheek e Musah l'obiettivo è lo stesso di Leao: la Juventus in Supercoppa

vedi letture

L'infermeria rossonera si sta svuotando in questi giorni e la speranza è di recuperare presto diversi giocatori: Ismael Bennacer, per esempio, è tornato ad allenarsi ieri in gruppo dopo oltre tre mesi di assenza e domenica potrebbe andare in panchina contro la Roma. Per il match contro i giallorossi, Paulo Fonseca dovrebbe riavere a disposizione anche Christian Pulisic.

Servirà qualche giorno in più, invece, per rivedere in campo Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah, entrambi alle prese con dei problemi muscolari: come riporta questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, per i due centrocampisti rossoneri l'obiettivo è lo stesso di Rafael Leao, vale a dire la semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus in programma il 3 gennaio in Arabia Saudita.