Gazzetta - Milan priorità di Conceiçao. Accordo trovato tempo fa, documenti scambiati già settimana scorsa

Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, il Milan è stata la priorità assoluta di Sergio Conceiçao che, dopo i contatti di questa estate, ha accettato un contratto garantito solo per sei mesi e ha detto no ad alcune offerte nei mesi scorsi (come per esempio quella del Wolverhampton) perchè voleva fortemente tornare a lavorare in Italia.

Quando è stato trovato l'accordo tra il Milan e Conceiçao? La Rosea spiega che i primi contatti ci sono stati già nelle scorse settimane e l'intesa tra le parti è stato trovato tempo fa, tanto che il portoghese era pronto a subentrare a Fonseca dopo Verona-Milan (i documenti sono stati scambiati già la scorsa settimana). Insomma, era tutto pronto, solo una vittoria convincente avrebbe potuto cambiare la scenario, ma contro i giallorossi è arrivato un altro pari e così da ieri è iniziata ufficialmente la nuova avventura di Conceiçao sulla panchina del Diavolo.