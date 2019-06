Gazzetta - Milan, puntare su Plizzari o cederlo a cifre top

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina pone l’accento su Alessandro Plizzari, grande protagonista al Mondiale Under 20 con la Nazionale azzurra. Ridurre il suo contributo ai due rigori parati contro Ecuador e Mali - si legge - sarebbe un errore: è stato il padrone dell’area di rigore, dando sicurezza e tranquillità alla squadra. Vedendolo in campo non sembrerebbe, ma la stagione di Plizzari è stata caratterizzata quasi solamente da allenamenti. Nel finale di stagione è tornato a giocare in Primavera, e non più tardi di un mese fa ha rinnovato il contratto con il Milan. Una mossa, quella del club rossonero, che può avere un duplice significato: puntarci forte, o avere il potere contrattuale per cederlo a cifre top.