Gazzetta - Milan, quando rientrerà Ibra? Le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno

Sembrava una cosa da poco, ma invece il problema al tendine d'Achille di Zlatan Ibrahimovic si sta rivelando più serio del previsto. Ma quando potrà tornare in campo? Difficile dirlo adesso secondo La Gazzetta dello Sport che spiega che le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno dallo staff medico del Milan. Sicuramente sarà out mercoledì in Coppa Italia, difficile che possa esserci poi anche domenica contro la Sampdoria, vedremo se potrà recuperare per la successiva sfida di campionato in casa della Salernitana (19 febbraio).