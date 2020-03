Rangnick è una ipotesi quasi sfumata. Lo scrive La Gazzetta dello Sport parlando del Milan e delle voci sul tecnico tedesco. Il club rossonero - dicono da via Aldo Rossi - non gli avrebbe mai avanzato proposte concrete: tra le parti ci sarebbero stati solo dei contatti. Rangnick, dal canto suo, avrebbe capito che il Milan non è pronto a garantire le risorse che chiedeva per ristrutturare.