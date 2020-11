Senza Ibrahimovic, in attacco il grosso del lavoro spetterà a Rebic. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il croato, ancora all’asciutto in questa stagione, è chiamato a sbloccarsi da centravanti, proprio come era successo contro Lecce e Roma la scorsa estate, subito dopo il lockdown, quando Ibra era fermo ai box per un altro infortunio.