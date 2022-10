Gazzetta - Milan, ritiro a Dubai dal 10 al 20 dicembre. Possibili amichevoli contro Liverpool ed Arsenal

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta Gazzetta.it, dopo Milan-Fiorentina del 13 novembre, ultima partita prima dello stop per il Mondiale, i giocatori rossoneri potranno usufruire di qualche giorno di vacanza per staccare la spina, per poi partire per un mini-ritiro dal 10 al 20 dicembre a Dubai. In quei giorni, scrivono i colleghi, sono previsti allenamenti, quasi sicuramente impegni commerciali e due amichevoli: probabilmente contro Liverpool ed Arsenal.