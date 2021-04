Gazzetta - Milan, senza Champions cambiano piani e budget

Senza piazzamento in Champions League, a livello economico, il Milan dovrebbe fatalmente rivedere i suoi piani e il budget. L’analisi de La Gazzetta dello Sport non fa una piega. La qualificazione alla massima competizione europea per club è fondamentale. Per questo bisogna restare sopra la linea di galleggiamento, con intelligenza e senza svolazzi. Il Milan sulla via del risanamento sta procedendo bene, ma lo snodo è delicato: ora Ibra e compagni devono ricominciare a correre.