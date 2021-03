Gazzetta - Milan, spazio a Leao: può invertire il trend negativo

Out Ibrahimovic, tocca nuovamente a Leao. Il portoghese non segna in campionato dal 9 gennaio (contro il Torino) e nelle ultime partite disputate non ha certo impressionato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, però, l’idea di invertire il trend non è fantasia. Basta ricordare quello di cui Rafa è capace: è tra i 4 giocatori Under 21 che hanno segnato almeno 5 gol e servito 5 assist nei cinque principali cinque campionati europei. Pioli si aspetta una risposta importante.