Il futuro del Milan è un rebus. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nel mercato di gennaio Maldini e Boban si sono sforzati di far rientrare soldi e hanno sperato in un extra budget che non è arrivato. Ma cosa succederà in estate? Quali risorse metterà a disposizione la proprietà? Soprattutto riguardo agli ingaggi - riferisce la rosea - sono previsti tetti severissimi.