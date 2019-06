Gazzetta - Milan, Tare in cima alla lista di gradimento di Elliott ma è un obiettivo molto complicato

Il Milan continua a cercare un nuovo direttore sportivo da inserire nello staff che affiancherà il direttore tecnico Paolo Maldini. Come riporta La Gazzetta dello Sport, in cima alla lista di gradimento di Elliott c'è sempre Igli Tare, attuale ds della Lazio, ma è un obiettivo molto complicato in quanto Lotito non sembra assolutamente intenzionato a lasciar partire il suo dirigente.