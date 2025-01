Gazzetta - Milan, tre novità di formazione contro il Como rispetto al Cagliari: Emerson, Bennacer e Abraham

In vista della sfida in casa del Como di questa sera alle 18.30, Sergio Conceiçao cambierà qualcosa nella formazione iniziale del suo Milan rispetto all'ultimo match contro il Cagliari di qualche giorno fa: in difesa ci sarà il rientro dalla squalifica di Emerson Royal che prenderà il posto a destra di Davide Calabria. In mezzo al campo, non ci sarà Yunus Musah, ma Ismael Bennacer, mentre in attacco Tammy Abraham dovrebbe avere una chance dal primo minuto, con Alvaro Morata che si accomoderà inizialmente in panchina. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.

Queste le probabili formazioni di Como e Milan:

COMO: (3-4-2-1) Butez; Goldaniga, Kempf, Dossena; Van der Bremps, Engelhardt, Da Cunha, Fadera; Strefezza, Diao; Cutrone.

MILAN: (4-3-3) Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana, Reijnders; Pulisic, Abraham, Leao.