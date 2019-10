Gazzetta - Milan-UEFA: sul 2018-2019 non c’è chiarezza

In merito alla questione Milan-UEFA per il Fair Play Finanziario, secondo La Gazzetta dello Sport, non si aggrava, al momento, la posizione del club rossonero con Nyon, anche se sul 2018-2019 non c’è chiarezza: la società di via Aldo Rossi conta infatti di aver già scontato la pena con l’esclusione dall’Europa e i relativi mancati introiti, ma al momento di una prossima qualificazione ad una competizione europea l'UEFA potrebbe richiedere ulteriori accertamenti.