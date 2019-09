Fin qui, il 4-3-1-2 non ha dato i frutti sperati. Ma Giampaolo, come riporta La Gazzetta dello Sport, sembra intenzionato a insistere su questo preciso sistema di gioco. E con Suso nel ruolo di trequartista, nonostante lo spagnolo abbia faticato parecchio in quella posizione. Paquetà non ha convinto, mentre Bonaventura e Calhanoglu si candidano. Ma per il momento, il titolare resta Jesus.