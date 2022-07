Gazzetta - Nuove idee per Pioli? Una difesa a 3 inedita con Kjaer

© foto di Image Sport

Come scrive la Gazzetta dello Sport, se i difensori a disposizione staranno bene, l'allenatore rossonero proverà la difesa a 3, formata da Kjaer al centro, per coprire la profondità, e ai lati dell'esperto difensore danese ci sono Kalulu e Tomori, due velocisti. Sugli esterni Calabria e Theo Hernandez, mentre in mezzo i due soliti centrocampisti. Cambieranno, quindi, principi difensivi, scalata e più in generale il sistema di gioco.