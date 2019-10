Gazzetta - Panchina Milan, ecco le alternative a Spalletti: Pioli, Ranieri, Garcia e Prandelli

Luciano Spalletti è il primo nome della lista per la panchina del Milan, ma viste le difficoltà che ci sono per ingaggiarlo in via Aldo Rossi stanno valutando anche altre alternative: secondo La Gazzetta dello Sport i profili di Pioli, Ranieri, Rudi Garcia e Prandelli sono o sono state possibilità passate nella mente di chi deve scegliere il sostituto di Giampaolo.